Коронавирус. Прогноз биолога: эпидемия в России закончится в августе

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева дала прогноз на завершение эпидемии коронавируса в России.



«Завершение пандемии коронавируса в России и мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заболевания, а также достижением максимума и дальнейшим отсутствием роста кривой общего числа заразившихся.



Среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему числу заболевших начала выходить на плато. В России эпидемия закончится в августе. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования», – сказала Молдогазиева.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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