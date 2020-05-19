Коронавирус. Прогноз эксперта: турсезон начнется к августу

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Александр Мкртчян дал прогноз на открытие туристического сезона в России.
«На пляжи и развлечения на курортах в начале лета рассчитывать не стоит. Они пока закрыты. Многое будет решаться с колес. Первый регион, который оттестирует новые правила и рекомендации, — Краснодарский край. К нему станут присматриваться Крым, курорты Кавказа, Татарстан, Ленинградская область и дальше все остальные туристические направления. В Краснодарский край приедут люди из разных регионов, и если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то откроются санатории и отели в других регионах.
Интерес к летнему отдыху, безусловно, остался, в частности к антистрессовым программам на курортах. В июне загрузка санаториев и отелей будет на 30-35%. При хорошей обстановке к июлю они заполнятся на 60%, в августе-сентябре — на 80% и более», — сказал Мкртчян.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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