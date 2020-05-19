Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты назвали шансы Николича выиграть РПЛ-2019/2020 вместе с «Локомотивом»

Эксперты назвали шансы Николича выиграть РПЛ-2019/2020 вместе с «Локомотивом»
Ставки / Прогнозы 0

Смена тренера в «Локомотиве» произошла. Юрия Сёмина сменил Марко Николич. Букмекеры принимают ставки на то, что сербу удастся сразу же выиграть чемпионат РПЛ.

Поставить на то, что «Локомотив» завоюет золотые медали, можно с коэффициентом 18.00. Это примерно 6% вероятности. По оценкам аналитиков, явный фаворит чемпионата — питерский «Зенит». Сделать ставку на успех команды Сергея Семака можно за 1.02 (около 89% вероятности).

РПЛ должна возобновиться 21 июня. В сезоне-2019/2020 осталось сыграть восемь туров. У лидирующего «Зенита» сейчас 50 очков. «Локомотив» идёт на втором месте, отставая от лидера на 9 очков. У идущего третьим «Краснодара» в активе также 41 очко.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Какой будет РПЛ после возобновления? Прогноз и ставки на конец сезона в российском футболе
«Зенит» оформит дубль, а «Локомотив» провалится после увольнения Семина.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020