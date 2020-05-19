Эксперты назвали шансы Николича выиграть РПЛ-2019/2020 вместе с «Локомотивом»

Смена тренера в «Локомотиве» произошла. Юрия Сёмина сменил Марко Николич. Букмекеры принимают ставки на то, что сербу удастся сразу же выиграть чемпионат РПЛ.



Поставить на то, что «Локомотив» завоюет золотые медали, можно с коэффициентом 18.00. Это примерно 6% вероятности. По оценкам аналитиков, явный фаворит чемпионата — питерский «Зенит». Сделать ставку на успех команды Сергея Семака можно за 1.02 (около 89% вероятности).



РПЛ должна возобновиться 21 июня. В сезоне-2019/2020 осталось сыграть восемь туров. У лидирующего «Зенита» сейчас 50 очков. «Локомотив» идёт на втором месте, отставая от лидера на 9 очков. У идущего третьим «Краснодара» в активе также 41 очко.



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