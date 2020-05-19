«Арсенал» – «Спартак»: дата, прогноз, какие ставки и коэффициенты на матч РПЛ

21 июня в РПЛ возобновится сезон-2019/2020. В Туле «Арсенал» встретится со «Спартаком» в 23-м туре. Фаворит по мнению букмекеров – команда Доменико Тедеско.
На выигрыш красно-белых в букмекерских конторах можно поставить за 2.26 – это 43% вероятности. Ставка на туляков доступна за 3.56 (27%), а ничья оценена коэффициентом 3.26 (30%).
Букмекеры прогнозируют мало голов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.70. Тотал больше 2.5 идёт за 2.30. При ставке в 1000 рублей на этот вариант возможная выплата составляет 2300 рублей.
Матч пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.
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