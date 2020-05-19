«Курессааре» — «Нымме Калью»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 19 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Эстонии «Курессааре» — «Нымме Калью».



Ставка: победа «Нымме Калью» с форой (-2) за 2.48.



«Нымме Калью» вышел в элитный дивизион в 2008 году, в последнее время он исправно находится в числе лидеров. В 2012 и 2018 годах даже сумел стать чемпионом, а вообще, чаще всего финиширует на третьей строчке.



Так получилось и в минувшем сезоне. «Флора» оторвалась от преследователей и уверенно взяла золото, а вот битва за вторую позицию получилась жаркой. «Розовые пантеры» до последнего тура сражались с «Левадией», но всё же уступили. Они набрали 77 очков, а клуб из Таллина — 78.



«Курессааре» вернулся в элитный дивизион только в 2018 году и привык находиться на дне турнирной таблицы. В прошлом чемпионате команда заняла предпоследнее, девятое место, набрав всего 23 очка в 36 турах. История противостояния весьма богатая и красноречивая. Соперники пересеклись 36 раз: три победы на счету «Курессааре», три ничьих, и 30 раз сильнее оказался «Нымме Калью». Причём на выезде «розовые пантеры» чувствуют себя даже увереннее, чем в родных стенах. 18 поединков, 15 побед и две ничьих.



Разница голов приводит в ужас — 48:5 (если брать все матчи, получится ещё печальнее — 109:12). В 19 предыдущих играх «Нымме Калью» выиграл 18 раз, а в 11 из 12 последних случаев забил как минимум трижды. В общем, ставить на хозяев на таком фоне необычайно сложно. Букмекеры всё прекрасно понимают, лобовая победа гостей идёт за скромный коэффициент 1.31. ИТБ 2.5 гола «Нымме Калью» за 2.11 смотрится замечательно, вариант посмелее — П2 с форой (-2) за 2.48».

Статистический прогноз: «Курессааре» — «Нымме Калью», ставка на матч чемпионата Эстонии «Розовые пантеры» забивали не менее трёх голов в 11 из 12 предыдущих очных встреч.