Эксперты: «Бавария» — фаворит Бундеслиги после 26-го тура

Вчера, 18 мая, завершился 26-й по счёту и первый после паузы, вызванной коронавирусом, тур Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Унион» со счётом 2:0, команда продолжает лидировать. По оценке букмекеров, баварцы выиграют чемпионат.



Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.25. Сейчас у мюнхенцев 58 очков, это на 4 больше, чем у идущей на втором месте дортмундской «Боруссии». Дортмундцы в рурском дерби разгромили «Шальке» со счётом 4:0. Аналитики предлагают сделать ставку на чемпионство «шмелей» с коэффициентом 5.00.



На «РБ Лейпциг» можно сделать ставку за 25.00. Команда Юлиана Нагельсманна в 26-м туре едва унесла ноги от «Фрайбурга». Если бы не VAR, отменивший гол гостей на исходе встречи, клуб из Лейпцига мог бы остаться без очков в матче. Встреча завершилась со счётом 1:1. Сейчас у «РБ Лейпциг» 51 очко.



Шансы «Боруссии» из Мёнхенгладбаха букмекеры оценили коэффициентом 50.00. В 26-м туре «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» 3:1 и вышла на третье место в таблице, в её активе 52 очка.



Наконец, на «Байер» можно сделать ставку с коэффициентом 100.00. У леверкузенцев 50 очков, вчера они разгромили «Вердер» 4:1.



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