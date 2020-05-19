Коронавирус. Прогноз Анатолия Чубайса: в середине июня начнется спад эпидемии

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс дал прогноз на спад коронавирусной инфекции на территории России.



«Насчёт второй волны — я совсем в этом не понимаю, я не специалист, нужно говорить с профессионалами. А насчёт трендов нынешних — я стараюсь их внимательно отслеживать и даже построил систему прогнозов, которая показывает следующее: кажется, буквально в последние несколько дней Россия вышла на плато. Вот нужно три раза сказать слово «кажется», потому что картинка может измениться. Если это так, если это подтвердится в течение следующих пяти-семи суток, это означает, что длительность плато, как это было сказано, от трёх недель и до полутора месяцев — это тяжёлое плато. Давайте возьмём месяц (в качестве примера) и предположим, что мы действительно на этом самом плато находимся. Это означает, что где-то примерно в середине июня мы с плато начнём спускаться вниз. Вот тогда, мне кажется, можно поэтапно снимать все меры карантина, и тогда мы наконец выйдем на улицу и на солнышко посмотрим», — сказал Чубайс.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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