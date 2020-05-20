«Динамо-Брест» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо-Брест» — БАТЭ в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«В перенесённом матче 10-го тура чемпионата Беларуси чемпион страны брестское «Динамо» сыграет с БАТЭ. Как раз эту команду динамовцы и сбросили с трона после долгих лет правления.



Сейчас в чемпионате ситуация в пользу БАТЭ. Футболисты из Борисова вышли на чистое первое место, крупно победив «Слуцк» (3:0). Ну а Брест по-прежнему лихорадит, колбасит из стороны в сторону. Удачные матчи чередуются с откровенно провальными. В последнем туре «Динамо» проиграло «Энергетику» (1:2), причём по делу.



В воскресенье эти же команды встретятся в финале Кубка, поэтому этот матч вынесен на середину недели.



Думаю, если мы говорим про брестское «Динамо», то можно сыграть авантюрнее, в более рискованный футбол. Между командами 6 очков в турнирной таблице, надо постараться как-то выправить ситуацию. А в воскресенье будут уже свои расклады. Разумеется, там цена ошибки будет стоить гораздо дороже.



В трёх из последних четырёх игр между этими командами был обмен забитыми мячами. БАТЭ сейчас забивает почти в каждом матче, но, судя по игре со «Смолевичами» (5:3), в обороне не так уж всё здорово. Хотя до этого была неплохая серия из пяти матчей, когда БАТЭ не пропускал. Но где-то везло БАТЭ, где-то не хватало мастерства соперникам. Так что здесь можно сыграть вариант «обе забьют» за абсолютно нормальный коэффициент 1,7. Даже можно, наверное, пойти дальше и сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». По турнирной таблице ничья особо ничего не даст ни тем, ни другим, будут команды играть на победу», — сказал Генич.



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