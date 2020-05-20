«Динамо-Брест» – БАТЭ: прогноз Александра Неценко на игру чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо-Брест» – БАТЭ.



Ставка: БАТЭ не проиграет и обе забьют за 2.16.



«Борисовчане являются фаворитом, исходя из первой строчки турнирной таблицы и великолепному выступлению в последних матчах – 6 побед в последних 7 турах. Команда в последних 6 матчах забила 16 мячей. В этом отрезке было 4 игры, где БАТЭ забивал минимум 3 мяча – атака у борисовчан работает великолепно. В последнем туре разгромили «Слуцк» со счетом 3:0. Главное, что Альшевский добывает результат при весьма солидной ротации состава. Отлично играет Стасевич, Милич забил три гола в последних двух матчах, отлично играет в атаке Дубайич, но и на скамейке запасных оказались Нехайчик, Скавыш и Бага – все они вполне могут оказаться в стартовом составе сейчас, поскольку в воскресенье этим же командам в Минске играть финал Кубка Беларуси. БАТЭ находится в потрясающей форме, мы вправе ожидать от этой команды результативной игры. БАТЭ стратегически будет вполне согласен и на ничью, если что-то пойдет не так.



Что касается брестского «Динамо», то команда находится в середине турнирной таблицы – 4 победы и 4 поражения. Чемпион играет очень неровно, пока не все ладится – в последнем туре проиграли «Энергетику», но здесь были и объективные причины. Лидер команды Нойок был дисквалифицирован, а Милевский оказался в числе запасных, потому что он уже возрастной игрок, ему необходимо отдыхать. Вышел он только на последние полчаса, но к этому моменту «Динамо» проигрывало уже 0:2, отыграться не удалось. Теперь Милевский будет играть в стартовом составе, вернется Нойок, поэтому команда может рассчитывать на атаки, которые должны закончиться результативно.



Что я выбираю в этой ситуации? Мне кажется, что обе команды забьют. БАТЭ окажется под давлением, так как для «Динамо» он будет серьезным раздражителем. Как мне кажется, обе команды найдут хотя бы по разу путь к воротам друг друга, а БАТЭ при этом не проиграет. Выбираем комбинированную ставку – Х2 и обе забьют, коэффициент 2,16», — сказал Неценко.



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«Динамо» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич зарубятся с Милевским в Бресте В предыдущих четырёх турах борисовчане забили 13 голов.