«Динамо-Брест» — БАТЭ: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на встречу Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» — БАТЭ.



Ставка: победа БАТЭ за 2.09.



«Для меня БАТЭ — фаворит, и я бы поставил на его чистую победу. Брест сейчас выглядит совершенно отвратительно, непонятно, что там вообще происходит. Я слышал, что основные финансовые потоки теперь будут направлены к другой команде, да и БАТЭ в последних турах очень нравится. Давно говорю о том, что БАТЭ выглядит очень хорошо. У БАТЭ в первую очередь есть мастеровитые футболисты, а также поставленная игра, поэтому я думаю, что никаких проблем не должно возникнуть у команды Кирилла Альшевского и она должна победить в этом матче. Что касается голов, то я думаю, что обе команды смогут забить.



Командам в воскресенье предстоит снова сыграть между собой в финале Кубка Беларуси, но думаю, этот факт никак не повлияет на ход предстоящего матча чемпионата. Это два флагмана белорусского футбола, предстоит принципиальное противостояние, поэтому в обоих матчах обе команды будут рвать», — сказал Радимов.



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