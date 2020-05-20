«Динамо-Брест» — БАТЭ: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 20 мая, «Динамо-Брест» сыграет с БАТЭ в матче Высшей лиги Беларуси. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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