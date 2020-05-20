Курс доллара. Прогноз аналитика: рубль будет укрепляться и дальше

Аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Интерес к высокодоходным валютам сохраняется на фоне заверений председателя Федрезерва Джеома Пауэлла в продолжении стимулирующей политики, а также частичного восстановления деловой активности в регионах, которые пострадали от пандемии коронавируса. Кроме того, на рубль оказывает серьёзное влияние налоговый период и предстоящие в среду размещения ОФЗ.



Неделей ранее был отмечен высокий спрос на эти инструменты. С тех пор рынок получил заявления Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 б.п. Всё это вместе с мировыми ценами на нефть, которые всё-таки должны вновь пойти в рост, могут привести курс доллара в диапазон 70-72», — отметил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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