Курс доллара США. Прогноз Сбербанка: рубль близок к важной отметке 72

Директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Мы изменили краткосрочный прогноз по рублю до 72-74 за доллар. В ближайшей перспективе основными факторами, влияющими на курс рубля, будут динамика цен на нефть и отношение инвесторов к активам развивающихся стран. В случае улучшения рыночных настроений мы ожидаем курс рубля ближе к нижней границе указанного диапазона», — подчеркнул Малин.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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