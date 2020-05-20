У пенсионера украли 41 тыс. рублей. Он хотел сделать ставку на спорт

74-летний житель Калининграда потерял 41 тыс. рублей, став жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что хотел сделать ставку на спорт онлайн. Набрав в поисковике название букмекерской конторы, он перешёл по ссылке, не проверив подлинность сайта. Страница оказалась фишинговым сайтом, замаскированным под одну из букмекерских компаний.
Попав на страницу псевдобукмекера, пенсионер ввёл номер карты и код с её обратной стороны. С карты пенсионера украли все его сбережения. После того как мужчина понял, что деньги не поступили на его игровой счёт, он обратился в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.
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