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Дарина Денисова: с возвращением большого футбола объём ставок на киберспорт упадёт

Дарина Денисова: с возвращением большого футбола объём ставок на киберспорт упадёт
Ставки / Прогнозы 0

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова заявила, что турниры по киберспорту стали для букмекеров своего рода «событийной подушкой», пока большой спорт был на паузе из-за пандемии коронавируса. По мнению главы отраслевой организации, изо всех видов спорта наибольшим интересом у клиентов БК пользуется киберфутбол.

«Это вполне естественно – экосистема игры достаточно близка консервативным вкусам любителей футбола. По сравнению с поединками между командами по, например, Dota 2 пользователи букмекера из числа традиционалистов всегда отдадут предпочтение матчам по киберфутболу», — отметила эксперт.

Она также добавила, что не сомневается, что после постепенного возвращения в линии букмекеров европейских футбольных чемпионатов популярность киберспорта среди поклонников азарта значительно упадёт.

«Люди просто соскучились по футболу с живыми игроками и эмоциями. Клиенты БК в возрасте 30+ по-прежнему в массе своей весьма консервативны, и кибер пока что не может тягаться с футбольными чемпионатами как по популярности, так и по объёмам ставок», — подчеркнула Дарина Денисова.

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