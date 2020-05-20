Дарина Денисова: с возвращением большого футбола объём ставок на киберспорт упадёт

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова заявила, что турниры по киберспорту стали для букмекеров своего рода «событийной подушкой», пока большой спорт был на паузе из-за пандемии коронавируса. По мнению главы отраслевой организации, изо всех видов спорта наибольшим интересом у клиентов БК пользуется киберфутбол.



«Это вполне естественно – экосистема игры достаточно близка консервативным вкусам любителей футбола. По сравнению с поединками между командами по, например, Dota 2 пользователи букмекера из числа традиционалистов всегда отдадут предпочтение матчам по киберфутболу», — отметила эксперт.



Она также добавила, что не сомневается, что после постепенного возвращения в линии букмекеров европейских футбольных чемпионатов популярность киберспорта среди поклонников азарта значительно упадёт.



«Люди просто соскучились по футболу с живыми игроками и эмоциями. Клиенты БК в возрасте 30+ по-прежнему в массе своей весьма консервативны, и кибер пока что не может тягаться с футбольными чемпионатами как по популярности, так и по объёмам ставок», — подчеркнула Дарина Денисова.



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