Что делать с рублем сегодня. Прогноз трейдера: доллар может упасть до 70

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Андрей Голубовский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Курс рубля сейчас укрепляется, главным образом, из-за восстановления цен на нефть. Трейдеры, наконец-то, поверили в то, что ситуация с ценами и объемами добычи нефти находится под контролем ОПЕК+. Дополнительную поддержку рисковым активам, к которым относится и рубль, также оказывает политика Федрезерва, который готов перейти к прямой поддержке фондового рынка США выкупом американских акций и ETF. Если попытка пройти ниже 73 за доллар окажется успешной, то для пары рубль-доллар откроется перспектива снижения в район 70», — сказал Голубовский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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