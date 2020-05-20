«Калев» — «Нарва Транс»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 20 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Эстонии «Калев» — «Нарва Транс».
Ставка: победа «Нарвы» всухую за 2.35.
«Транс» стабильно выступает в элитном дивизионе чемпионата Эстонии, а в конце нулевых даже регулярно попадал в тройку сильнейших. В последнее время результаты просели, но не сильно. Речь о крепком середняке, который курсирует в районе четвёртого-шестого места.
Так получилось и в минувшем сезоне. Клуб из Нарвы финишировал на шестой строчке, набрав в 36 турах 48 очков. От ставшей пятой «Таммеки» его отделил всего один балл. А вот «Калев» в 2018 году только поднялся в число сильнейших. С тех пор барахтается среди аутсайдеров и редко отбирает очки у соперников покрепче.
История противостояния весьма богатая и красноречивая. Соперники пересеклись 37 раз: три победы на счету «Калева», восемь ничьих, и 26 раз сильнее оказалась «Нарва». В гостях она чувствует себя ничуть не хуже, чем в родных стенах. 15 побед, ничья и две неудачи в 18 поединках при разнице голов 42-11.
В шести предыдущих встречах в Таллине три очка утащил «Транс», причём в пяти случаях он сделал это всухую. От такой статистики вполне можно оттолкнуться. Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.35 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча. Тут коэффициент заметно скромнее, 1.77».
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