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«Флора» — «Таммека»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 20 мая

«Флора» — «Таммека»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 20 мая
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Эстонии «Флора» — «Таммека».

Ставка: победа «Флоры» с форой (-2.5) за 2.30.

«В прошлом сезоне бело-зелёные стали лучшими без особой борьбы, досрочно гарантировав себе первое место. 29 побед в 36 турах, 90 набранных очков и сумасшедшая разница мячей 110:21. Ставшая второй «Левадия» отстала на 12 баллов, все остальные оказались ещё дальше.

«Таммека» ничем подобным похвастать не может, главные достижения в её истории — два выхода в финал национального Кубка. В минувшем сезоне клуб из Тарту финишировал пятым. Впрочем, говорить о борьбе за медали было бы неправильно: даже от четвёртой строчки команду отделило аж 25 баллов.

Обе команды давно выступают в элитном дивизионе, а потому история противостояния более чем богатая. Пути соперников пересекались 66 раз, расклад очевиден: 55 побед на счету действующего чемпиона страны, трижды сильнее оказалась «Таммека», ещё в восьми случаях была зафиксирована ничья.

В родных стенах преимущество «Флоры» ещё заметнее: 29 побед из 34 возможных, четыре ничьи при всего одном поражении, разница мячей — 100:26. Любопытно, что семь из девяти предыдущих поединков заканчивались разгромной победой коллектива из Таллина, а потому П1 с форой (-2.5) за 2.30 вполне можно проверить».

Статистический прогноз: «Флора» — «Таммека», ставка на матч чемпионата Эстонии
Берём коэффициент 2.30 в матче действующего чемпиона Эстонии.
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