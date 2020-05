На организаторов фонда Gafarov and Partners завели уголовное дело

Следственные органы по требованию прокуратуры Набережных Челнов возбудили уголовное дело в отношении четверых организаторов фонда Gafarov and Partners. Расследование взято на особый контроль.



«Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Ведомство усмотрело в работе компании признаки мошенничества», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура установила, что с октября 2019 по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц ведомство усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Фото: Auto.ru

Кроме того стало известно, что Эрик Гафаров выставил на продажу свой автомобиль Bentley. Машина продаётся в Санкт-Петербурге за 11 млн 390 тыс. рублей. Указывается, что она 2019 года выпуска с пробегом 110 тыс. километров. Гафаров и его партнёр Владимир Сухоплюев добиваются политического убежища за рубежом.