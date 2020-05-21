«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: «Торпедо-БелАЗ» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.05.



«Гости в прекрасной форме, несмотря на то что потеряли из-за подозрения на коронавирус перед прошлым туром основного вратаря Бушму и хавбека Афанасьева. С «Городеёй» всё прошло великолепно. Сямук в воротах стал лучшим голкипером тура, потащив пенальти. Блистали один из лучших легионеров сезона Рамос и его соотечественник Велозу, оформивший дубль. Как заявлял наставник жодинцев Юрий Пунтус, команда хорошо понимает, в какой ситуации, поэтому до игры с «Неманом» она вся осталась на базе.



У «Торпедо» сейчас отличная обстановка внутри коллектива, позволяющая держаться в группе лидеров. К тому же «Неман» — очень удобный соперник для жодинцев, выигравших 7 матчей у гродненцев из последних 12. За последние 5 игр жёлто-зелёные забили «автозаводцам» только один мяч. Давайте поищем доводы за «Неман». Неделя отдыха, ведь матч с «Минском» был перенесён, хотя не сказать, что «Торпедо» сильно устало. Гродненцы в зоне стыков, поэтому им очень нужны очки.



Под тренером «Немана» Игорем Ковалевичем качается кресло. В последних двух матчах к 20-й минуте гродненцы уступали по 0:2 БАТЭ и «Руху», проиграв оба матча вчистую. Но сейчас вернётся наконец в состав Кантария, что вдохновит команду хозяев. В ней к тому же наряду с Рамосом играет армянин Кадимян, который блестяще вошёл в белорусский чемпионат, отгрузив уже 6 мячей в ворота соперников «Немана». Мне кажется, что запала гродненцев всё же не хватит для победы, но в этой игре будет как минимум 2 забитых мяча», — сказал Неценко.



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«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси Берём две ставки с коэффициентами в районе 2.50 в матче чемпионата Беларуси.