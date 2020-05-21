«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Валерия Непомнящего на игру чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на игру Высшей лиги Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 2.55.



«Мне кажется, что здесь есть явный фаворит, и им является «Торпедо», поэтому особо не о чем размышлять. «Неман» — реальный кандидат на то, чтобы быть в числе последних команд чемпионата. У «Торпедо» всё наоборот, поэтому думаю, что здесь без вариантов нужно ставить на гостей. Торпедовцам нельзя терять очки против команд, которые им по зубам, поэтому настроение у них будет боевое, тем более прошло уже 10 туров, после которых, как я говорил, начнётся расслоение команд.



«Неман» сейчас небезнадёжен — это точно, вопросов нет никаких, но он не конкурент для «Торпедо» в предстоящем матче. Даже несмотря на то что «Неман» сыграет дома. Также в какой-то степени может сказаться тот факт, что матч «Немана» в прошлом туре перенесли, и может быть нарушен игровой ритм. Лишняя пауза не всегда может быть полезна команде. Когда идут игры через два дня на третий, то пропустить игру — это хорошо, а когда недельный цикл, то это уже не в плюс команде.



Конечно, «Неман» может рассчитывать на ничью, но я исхожу из того, что турнирная ситуация не позволяет терять очки. «Торпедо» сейчас вышло на уровень, когда можно идти по накатанной, и я думаю, что команда Юрия Пунтуса продолжит победную серию», — сказал Непомнящий.



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