«Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Амиржана Муканова на встречу Высшей лиги Беларуси

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 2.55.



«Играть в открытый и атакующий футбол с подопечными Юрия Пунтуса очень опасно. Пока в чемпионате мало кому удаётся выиграть у «автозаводцев» (единственное поражение в 3-м туре от минского «Динамо»). Команда — одна из лучших в обороне (всего 5 пропущенных мячей), её возглавляет переживающий вторую молодость вратарь Владимир Бушма. Атакующие действия определяет, конечно, Рамос, он и сам может забить, но и диспетчер классный. Хорош в атаке и его соотечественник Велозо, которого наставник «Торпедо» практически всегда выпускал во втором тайме, обосновывая такой шаг тем, что бразилец не готов физически. Но в последней игре он играл с самого начала и оправдал доверие тренера, забив два гола. Поэтому, имея такой сбалансированный состав, команда из Жодино в лидерах.



Как правило, «Неман» хорошо играет дома, причём забивает немало. В команде выделяется, возможно, лучший игрок чемпионата нападающий Кадимян, забивший 6 мячей (при 8 забитых командой). Игрок обладает отличным чутьём оказаться в нужном месте в штрафной при прострелах и отскоках. Кроме того может и сам нанести с дальней дистанции точный удар.



Безусловно, Юрий Пунтус уделит немало внимания по нейтрализации этой персоны при подготовке к игре. Рискну предположить, что удача будет на стороне гостей», — сказал Муканов.



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«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси Берём две ставки с коэффициентами в районе 2.50 в матче чемпионата Беларуси.