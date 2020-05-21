«Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Амиржана Муканова на встречу Высшей лиги Беларуси

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Неман» — «Торпедо-БелАЗ».
Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 2.55.
«Играть в открытый и атакующий футбол с подопечными Юрия Пунтуса очень опасно. Пока в чемпионате мало кому удаётся выиграть у «автозаводцев» (единственное поражение в 3-м туре от минского «Динамо»). Команда — одна из лучших в обороне (всего 5 пропущенных мячей), её возглавляет переживающий вторую молодость вратарь Владимир Бушма. Атакующие действия определяет, конечно, Рамос, он и сам может забить, но и диспетчер классный. Хорош в атаке и его соотечественник Велозо, которого наставник «Торпедо» практически всегда выпускал во втором тайме, обосновывая такой шаг тем, что бразилец не готов физически. Но в последней игре он играл с самого начала и оправдал доверие тренера, забив два гола. Поэтому, имея такой сбалансированный состав, команда из Жодино в лидерах.
Как правило, «Неман» хорошо играет дома, причём забивает немало. В команде выделяется, возможно, лучший игрок чемпионата нападающий Кадимян, забивший 6 мячей (при 8 забитых командой). Игрок обладает отличным чутьём оказаться в нужном месте в штрафной при прострелах и отскоках. Кроме того может и сам нанести с дальней дистанции точный удар.
Безусловно, Юрий Пунтус уделит немало внимания по нейтрализации этой персоны при подготовке к игре. Рискну предположить, что удача будет на стороне гостей», — сказал Муканов.
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