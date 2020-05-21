«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Михаила Поленова на игру Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1 за 1.83.



«В Беларуси команды почти уже сыграли ровно треть национального чемпионата. Да, время летит быстро, а в местной Высшей лиге матчи играются даже во время, когда почти везде футбол на вынужденной паузе. В рамках 10-го тура “Торпедо-БелАЗ” из Жодино приедет в Гродно, где сразится с “Неманом”.



Чтобы понять, как сложится грядущее противостояние, нужно заглянуть в промежуточную турнирную таблицу. Из неё сразу становится понятно, что дела у соперников обстоят совсем разным образом.



“Неман” стоит на вылет и занимает 14-е место. Да, пока клуб из Гродно ещё может чувствовать себя в относительном спокойствии, ведь “Смолевичи” и “Белшина” выглядят ещё хуже. Отмечу, что “Неман” мало забивает. Низкая результативность вытекает из плохого турнирного положения. Это взаимосвязанные вещи.



“Торпедо-БелАЗ” мощно провёл стартовую треть чемпионата. Команда из Жодино занимает вторую строчку и играет в своё удовольствие, как это бы странно и ни звучало в чемпионате Беларуси. Футболисты “Торпедо-БелАЗ” довольно много забивают. Думаю, им вполне по силам огорчить и аутсайдера Высшей лиги даже на его поле.



Если вы любите риск, то можете обратить внимание на вариант с индивидуальным тоталом гостей больше 1.5 забитых мячей. Я же сыграю чуть надёжнее, но тоже с хорошим коэффициентом. Мой прогноз: индивидуальный тотал “Торпедо-БелАЗ” больше 1 гола за 1.83», — сказал Поленов.



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