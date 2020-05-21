Курс доллара США в июне 2020 года. Прогноз аналитика: рубль вернётся к 75

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в июне 2020 года.



«Фактором давления на рубль может стать снижение аппетита к рисковым активам. Поводов к подобному изменению отношения инвесторов два. Первый — продолжение распространения коронавируса в мире и опасения относительно второй волны пандемии, что окажет дополнительное негативное влияние на мировую экономику.

Плюс к этому продолжится нарастание напряжения в отношениях между США и Китаем. Всё это ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики после коронакризиса. Инвесторы будут отдавать предпочтение активам-убежищам, в валютах же развивающихся стран будут преобладать продажи, полагает Зварич. В этом случае курс российской валюты в июне может вернуться в диапазон 73-75 рублей за доллар, в котором она консолидировалась в конце апреля — начале мая, и ближе к концу месяца предпринять попытку пробоя его верхней границы», — сказал Зварич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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