Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль будет стремиться пробить отметку 71

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США.



«С точки зрения платёжного баланса рост цен на нефть до $ 35 за бочку компенсируется сокращением операций российского регулятора на валютном рынке. Поэтому в долгосрочной перспективе фактором дальнейшего укрепления рубля может стать приток капитала, который позволит нацвалюте устремиться к преодолению следующей отметки – в 71», – предположил Кадулин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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