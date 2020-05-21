Курс доллара США. Прогноз специалиста: рубль стремится к укреплению

Аналитик Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«На курс российской валюты положительно влияет налоговый период, а также так называемый «бычий» тренд по индексу RGBI. Интерес со стороны инвесторов держится на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла, пообещавшего, что американский регулятор продолжит проводить стимулирующую политику, что уже в ближайшее время приведёт к частичному восстановлению деловой активности не только в США, но и в других странах, пострадавших от COVID-19.



Ближайший целевой уровень уже сместился к отметке в 71,00 руб. А при дальнейшем росте нефтяных котировок, росте индекса RGBI и общем ослаблении доллара можно ожидать укрепление рубля до 68,55 руб. Негативным же фактором для валют ЕМ остаются разногласия между Вашингтоном и Пекином», – заявил Антонов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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