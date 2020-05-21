Коронавирус. Прогноз вирусолога: Россия вышла на плато

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтверждённых случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Ещё не 100%, но похоже. И потихонечку число заболевших будет снижаться», — сказал Альштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.