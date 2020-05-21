Коронавирус. Свежие новости. Прогноз академика: нас могут ждать ещё несколько волн

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции.



«Может быть и вторая волна, и третья, и четвёртая. Точно так же, как мы с вами наблюдаем каждый год при той же самой пандемии гриппа, который охватывает сначала одно полушарие, потом другое. Во многом это будет определяться изменчивостью вируса.



Полной безнаказанности нового коронавируса придёт конец после того, как прививки от него сделают как минимум 40-50% жителей страны. Само собой, это должны быть эффективные прививки, которые обеспечивают сильный иммунитет. В таком случае даже положительный тест на COVID-19 уже не будет катастрофой: пусть вирус и есть в организме, главное, чтобы он был не в состоянии вызвать энцефалит или пневмонию. Правда, остаётся опасность невольно заразить человека безоружного, то есть без прививки и вообще без иммунитета против SARS-CoV-2. Чтобы такой опасности не было, вакцинация должна быть массовой», — заявил Гинцбург.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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