Коронавирус. Прогноз Пентагона: вакцина будет только через год

Министерство обороны США дало прогноз на распространение коронавирусной инфекции в мире. Согласно документу, который просочился в прессу, Министерство обороны США считает, что вакцина может быть использована лишь летом 2021 года.
«Нас ожидает серьёзный и длительный период, в ходе которого возможна повторная волна пандемии коронавируса», — говорится в документе.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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