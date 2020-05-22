«Пхохан Стилерс» — «Сеул»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Южной Кореи

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Южной Кореи «Пхохан Стилерс» — «Сеул».



Ставка: победа «Пхохан Стилерс» с форой (0) за 1.67.



«В прошлом туре «Пхохан» по ходу матча выигрывал у «Тэгу» со счётом 1:0, но в итоге не сумел удержать победу (1:1). В южнокорейском футболе одним из главных моментов является то, что команды не сдаются и всегда играют до конца. Только если одна команда сильно превосходит в классе другую, то она может не испытывать проблем, а так можно обратить внимание, что много голов забивается в конце таймов.



Как ни странно, но я относился к команде «Пхохан» не очень почтительно, но она вполне достойно играет, и в этом матче она является фаворитом. Во-первых, «Пхохан» играет дома, а во-вторых, он в стартовых матчах забил немного мячей, но в обоих поединках создавал много моментов и мог забить гораздо больше. В игре «Сеула» я ничего интересного не нашёл, поэтому можно поставить на то, что «Пхохан» не проиграет. Конечно, он имеет шансы и на победу, но сейчас, как у нас говорят, «все кошки серы», так и в корейском чемпионате сложно выделять явного фаворита. Голов, думаю, будет немного, и не думаю, что в игре будет забито больше трёх мячей», — сказал Непомнящий.



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Статистический прогноз: «Пхохан Стилерс» — «Сеул», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Лишь в одном из шести предыдущих матчей отличились обе команды.