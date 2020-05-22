«Шахтёр» — «Белшина»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Шахтёр» — «Белшина».



Ставка: «Шахтёр» выиграет и не пропустит за 1.78.



«Мне кажется, что нас ждёт неравный бой. Дело в том, что хозяева поля находятся в отличной форме. “Шахтёр” замыкает пятёрку лидеров в турнирной таблице. По результатом последних пяти туров “Шахтёр” вообще идёт на второй строчке. Солигорцы уже четыре матча не дают сопернику забить. Вообще за девять туров “Шахтёр” пропустил всего три гола, пусть и сам не очень часто забивает больше двух мячей.



Едва ли именно “Белшина” сможет остановить победную поступь “Шахтёра”. Во-первых, “Белшина” является явным аутсайдером текущего сезона и замыкает турнирную таблицу Высшей лиги. На счету команды из Бабруйска всего три ничьи и аж шесть поражений. Эта команда ещё ни разу не победила в текущем сезоне. К тому же все ещё идут поиски нового главного тренера.



Статистика тоже говорит за “Шахтёр”. С 1998 года “Белшина” всего дважды одолела солигорцев в гостях. Три последних домашних матча “Шахтёра” завершились уверенными победами. На выезде в этом сезоне команда из Бабруйска набрала за девять туров всего одно очко. Именно поэтому фаворит в этом противостоянии просто очевиден.



Поэтому остаётся только выбрать наиболее удачный вариант ставки на фаворита. Мы помним, что “Шахтёр” крайне мало пропускает и уже четыре тура не пропускает вообще. Именно поэтому остановимся на варианте — победа “Шахтёра” с сухим счётом», — сказал Гусев.



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«Шахтёр С» — «Белшина». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор не оставят шансов аутсайдеру В последних четырёх играх с «шиной» солигорцы забили 10 мячей, не пропустив ни одного.