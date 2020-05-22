«Славия» – «Городея»: прогноз Александра Неценко на игру Высшей лиги Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Славия» – «Городея».



Ставка: «Славия» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.82.



«Гости ни разу за сезон не забивали больше гола за матч, но, что любопытно, в пяти случаях из шести «Городея» набирала очки, заработав уже 11 баллов. Это при худшей результативности среди всех клубов Высшей лиги. «Славия» в начале сезона считалась открытием турнира, убрав с дороги в чемпионате «Динамо-Брест» и БАТЭ, попутно зацепив борисовчан и в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси. Но затем травмы и скудная «скамейка» выбили из-под мозырян почву.



«Славия» одержала одну победу в последних шести турах, и то случайную. С «Витебском» при 1:2 она на последних минутах вырвала победу благодаря вышедшему на замену Слюсару. «Городея», правда, тоже не блещет, не побеждая уже четыре тура кряду. Обе команды одной ногой в зоне стыков, где находится пропускающий уже два тура «Минск», поэтому им совсем не с руки оставаться без очков. По личным встречам «Городея» у «Славии» ведёт, поскольку мозыряне выиграли только в одной встрече из шести, уступив трижды.



Впрочем, у «Городеи» серьёзные кадровые сложности. На год из-за разрыва ахилла выбыл основной правый защитник с отличным дальним ударом Усеня. Дисквалификацию прихватил в последнем туре ключевой опорник Сазонович. У «Славии» красная карточка прилетела левому хаву Малькевичу, но назвать его важнейшей фигурой пока сложно.



В лазарете ранее у мозырян находились главный креативщик Чухлей, а также центральный полузащитник Шевченко. Не исключено, оба попадут в заявку. А вот форвард Мельников уже выходил на замену в последнем туре. Мне кажется, игра не будет слишком результативной, но ресурсов у хозяев на благоприятный результат больше», — сказал Неценко.



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