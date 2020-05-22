«Герта» — «Унион»: прогноз Владислава Батурина на матч Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Унион».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Герта» после паузы под руководством нового главного тренера Бруно Лаббадии сыграла весьма прилично в гостях против «Хоффенхайма» и добилась крупной победы (3:0). Бело-голубые занимают 11-е место, в последних трёх турах они взяли пять очков. На своём поле «Герта» очки собирает хуже, чем в гостях, в последних шести домашних встречах берлинцы не побеждали.



«Унион» является соседом «Герты» в турнирной таблице и отстаёт от бело-голубых всего на одно очко. В прошлом туре «железные» дома ожидаемо уступили лидеру чемпионата мюнхенской «Баварии» (0:2), но при этом не выглядели откровенными мальчиками для битья. Команда Урса Фишера в последних трёх турах зацепила только одно очко и потерпела два поражения подряд. На выезде новичок Бундеслиги имеет скромные результаты, в последнем матче на чужой территории столичный клуб проиграл «Фрайбургу» (1:3).



В первом круге победу праздновал «Унион», тогда хозяева взяли три очка благодаря реализованному пенальти в компенсированное время. Обе команды достаточно часто забивают, но и пропускают немало. Бело-голубые в последних шести встречах пробивали верх, а «железные» имеют четыре верховых результата в последних пяти матчах.



У «Герты» новый главный тренер, который любит и умеет ставить атакующую игру, а вот с проблемами в обороне Бруно Лаббадии быстро справиться будет сложнее, даже в победной встрече против «Хоффенхайма» (3:0) в защите были приличные бреши. «Унион» вопреки прогнозам не упал на последнее место. Команда Урса Фишера демонстрирует волю, характер и спортивную злость, что ей помогает быть конкурентоспособной в Бундеслиге.



Хозяева в первой домашней встрече после перерыва, конечно, будут стремиться к победе, к реваншу за поражение в дерби в первом круге, а также к прерыванию длительной серии без побед на своей домашней арене. Гости, которые славятся своей упёртостью и терпеливостью, попытаются дать бой в дерби и, вполне вероятно, будут иметь шансы отличиться в столь любимых ими контратаках», — сказал Батурин.



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«Герта» — «Унион». Прогноз: Пёнтек и Боята не станут спешить в берлинском дерби Бело-голубые 24 из 35 голов забили во вторых таймах.