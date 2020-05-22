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«Славия» – «Городея»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата Беларуси

«Славия» – «Городея»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Славия» – «Городея».

Ставка: победа «Славии» за 2.04.

«Славия» играла против БАТЭ в Кубке Беларуси и создала там достаточно много моментов. Первый матч выиграла, но второй проиграла, но всё равно это довольно симпатичная команда, и я ставлю на её победу.

В четырёх последних личных встречах между этими командами не забивалось больше одного мяча, но почему-то мне кажется, что сейчас «Славия» победит. Даже на фоне БАТЭ она старалась играть, создавала моменты, и я думаю, что в матчах с такими командами, как «Городея», «Славия» должна побеждать.

Конечно, сложно вскрывать такие команды, как «Городея». Они делают акцент на оборону, и это правильно, но всё-таки «Славия» разнообразно действует в атаке, поэтому она сможет вскрыть оборону «Городеи».

Непохожа «Славия» на многие команды белорусского чемпионата, которые в основном обороняются. Также сыграет свою роль домашнее поле. В целом игра «Славии» внушает оптимизм», — сказал Радимов.

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