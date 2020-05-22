Суд отменил охрану бренда букмекера «Олимп»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение Роспатента и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку OLIMP (букмекерская контора «Олимп»). Заявление об отмене охраны бренда подал Олимпийский комитет России (ОКР).



В мае 2019 года коллегия Палаты по патентным спорам постановила, что существует возможность восприятия обозначения OLIMP российским потребителем как имеющего прямое отношение к олимпийским играм и к их организаторам. Использование олимпийской символики, в том числе, для обозначения юрлиц, производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, если такое использование создает представление о принадлежности указанных лиц к Олимпийским играм, допускается только при условии заключения договора с МОК.



ОКР использует в установленном Международным олимпийским комитетом (МОК) порядке олимпийские символ, девиз, флаг и гимн, слова «олимпийский» и «олимпиада» в своих наименованиях в целях развития олимпийского движения России. Комитет обладает исключительными правами на олимпийскую эмблему Олимпийского комитета России, девиз, флаг и иную российскую олимпийскую символику.



По мнению ОКР, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права на олимпийскую символику. Словесный элемент OLIMP воспринимается в значении, связанном с Олимпийской символикой, под которой понимаются такие наименования как «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Games», и образованные на их основе слова и словосочетания.



Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова обжаловала в суде решение коллегии, однако суд по интеллектуальным правам также встал на сторону ОКР.