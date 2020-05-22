«Шахтёр» – «Белшина»: ставка Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» (Солигорск) – «Белшина».
Ставка: победа «Шахтёра» и меньше 4 мячей в матче за 1.97.
«В этом матче есть явный фаворит – это хозяева, которые к тому же 7 из 9 матчей нынешнего сезона сыграли на ноль. Кроме того солигорцы явно улучшили реализацию, что позволяет им чаще отличаться и постепенно подниматься в таблице. «Горняки» уже в пятёрке, а их игра — одна из самых интересных в чемпионате. У бобруйчан всё валится из рук. Им и так предсказывали обратный вылет в Первую лигу, а тут началась свистопляска с тренерами.
Якобы в отпуск отправился посреди сезона Эдуард Градобоев. Без него «Белшина» взяла 1 очко в двух турах, едва не обыграв в прошлом туре «Витебск», хотя футбол был посредственный с обеих сторон. Самое смешное, что и и.о. главного тренера бобруйчан Дмитрий Мигас дисквалифицирован до 7 августа и управляет командой посредством связи. Причина санкций к Мигасу вас введёт в изумление. Он дисквалифицирован за участие подставного игрока в матче юношеского чемпионата Беларуси, в котором его подопечные проиграли со счётом 0:19.
Да, «Белшина» отрезками неплохо сопротивляется и, несмотря на последнее место, забивала в 6 турах из 9. Однако ей будет сложно что-то противопоставить «Шахтёру», который должен забирать свои три очка. Тем более бобруйчане из-за дисквалификации потеряли основного центрального защитника Ясюкевича, а кроме того мышечную травму получил их джокер Нивалдо», — сказал Неценко.
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