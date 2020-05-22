«Шахтёр» — «Белшина»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Шахтёр» — «Белшина».



Ставка: победа «Шахтёра» и меньше 5 голов в матче за 1.52.



«В этой игре команда, которая претендует на лидерство и почти не пропускает (в 9 играх пропущено всего 3 мяча), встречается с командой, которая никак не может победить в этом чемпионате. Правда, «Белшина» два своих последних матча завершила вничью. В этой игре «Шахтёр» — явный фаворит, он не проиграл четыре последних матча, причём в них не пропустил ни одного мяча. «Шахтёр» сейчас на ходу, поэтому ставлю на его победу.



У «Шахтёра» всего три пропущенных мяча, и, я думаю, от «Белшины» он также не должен пропустить. Конечно, бывает такое в футболе, вполне лидер может пропустить от аутсайдера с какого-то стандарта, или, например, случится удаление у «Шахтёра», но по логике хозяева должны побеждать и не пропускать. В этой игре, кроме победы «Шахтёра», я не знаю, какого исхода ожидать.



Не скажу, что «Шахтёр» очень много забивает, поэтому не уверен, что он сможет забить больше двух мячей, хоть «Белшина» и пропускает больше всех в чемпионате. В целом в матче будет не больше четырёх мячей, так как всё-таки это не чемпионат Германии», — сказал Непомнящий.



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