«Герта» — «Унион»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Герта» — «Унион».



Ставка: победа «Герты» за 2.36.



«Герта» удачно дебютировала под руководством Бруно Лабадии. Разгром «Хоффенхайма» на выезде стал следствием сбалансированной игры берлинцев и хорошей реализации моментов. При общем преимуществе хозяев (по количеству ударов по воротам, владению мячом, количеству угловых) берлинцы победили благодаря качественной игре в завершении атак.



«Унион» предсказуемо проиграл на выходных дома «Баварии». Впрочем, кто бы сомневался. Мюнхенцы, даже не показав своего истинного уровня, спокойно набрали 3 очка.



Берлинское дерби обещает быть жарким, даже если учитывать тот факт, что матч пройдёт без зрителей. В первом круге, напомню, «Унион» дома победил 1:0. «Герта» постарается взять реванш. В прошлом туре мы убедились, что в распоряжении Лабадии есть очень приличный подбор исполнителей, особенно в атаке: Ибишевич, Кунья, Пьонтек (начал игру с «Хоффенхаймом» в запасе). Я думаю, что «Герта» в состоянии взять у скромного «Униона», не побеждающего 4 матча кряду (3 в Кубке, 1 в чемпионате), реванш за поражение в первом круге.



Лабадия в прошлом сезоне очень здорово поработал с «Вольфсбургом», сумев вывести команду в еврокубки. Сейчас перед ним стоит менее амбициозная задача — обезопасить «Герту» от вылета. Я думаю, он с ней справится. Мой прогноз — победа «Герты» за 2.36», — сказал Керимов.



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