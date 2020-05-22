«Герта» — «Унион»: прогноз Павла Занозина на игру Бундеслиги

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Унион».
Ставка: обе забьют за 1.74.
«Крайне интересное берлинское дерби, в котором между собой сойдутся “Герта” и “Унион”.
“Унион” в первом туре после рестарта чемпионата Германии на своём поле дал настоящий бой действующему чемпиону. В поединке с “Баварией” футболисты “Униона” сумели навязать звёздному сопернику борьбу и смотрелись вполне достойно. Конечно, разница в классе дала о себе знать, а мюнхенцы всё-таки увезли победу (2:0).
“Герте” в прошлом туре достался куда более лёгкий соперник. В поединке с “Хоффенхаймом” берлинцы выглядели командой, которая знает, что нужно делать для победы. В итоге игра долгое время была без голов, но затем “Герта” открыла счёт и грамотно довела дело не только до итоговой победы, но и до крупного счёта в свою пользу (3:0).
Уверен, что обе команды постараются сыграть в атаку. Во-первых, статус дерби будет гнать их вперёд. Во-вторых, “Унион” даже с “Баварией” мощно выглядел. В-третьих, у “Герты” в атаке есть и Пёнтек, и Ибишевич. Исходя из этого, жду голов с обеих сторон. Мой прогноз: обе команды забьют», — сказал Занозин.
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