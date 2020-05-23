«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер».



Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.77.



«Яркий футбол после рестарта показали гладбахская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Здесь очень серьёзная борьба будет за попадание в лигочемпионскую четвёрку. «Боруссия» воспользовалась осечкой «Лейпцига» и опередила команду Нагельсмана, «Байер», выиграв 4:1 у «Вердера», отстаёт всего на два очка. Победа в этом матче стопроцентно выведет «Байер» в топ-4.



Менхенгладбах играет дома, «Байер» второй раз подряд на выезде. Если отталкиваться от очных встреч команд в последнее время, то здесь вроде бы напрашивается низ. За последние шесть встреч они лишь раз пробили вершок, когда в Кубке Германии «Байер» победил 5:0. В первом круге нынешнего сезона Леверкузен дома проиграл 1:2. Но вообще, команды верховые, с хорошей атакой. Эти команды играют сами и дают играть другим. Неплохую форму в первом матче показал Хаверц, Диаби неплохо выглядел. В целом «Байер» неплохо двигался. То же самое можно сказать про «Боруссию». Она три забила «Айнтрахту», но должна была забивать гораздо больше.



Думаю, что здесь, вопреки прошлым встречам, команды должны пробить верх. Хотел порекомендовать сыграть «тотал больше 3,5 мяча» за коэффициент выше двойки, но, думаю, и «тотал больше 3 мячей» за 1,77 — неплохое предложение. Остановлюсь на втором варианте. Дальше думайте сами».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.