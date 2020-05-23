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«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 27-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 27-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фрайбург» — «Вердер».

Ставка: «Фрайбург» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.24.

«Фрайбург» благодаря классной игре Александра Шволова, совершившего 7 сейвов, сыграл вничью в Лейпциге. Тем самым команда Штрайха отобрала 4 очка у «РБ» в нынешнем сезоне (в 1-м круге «Фрайбург» дома победил 2:1).

Единственный гол гостей на «Ред Булл Арене» забил Гульде после розыгрыша углового. Со стандартов «Фрайбург» забивает очень много — 11 мячей из последних 15 команда Штрайха оформила подобным образом.

«Вердер» в свою очередь обновляет клубные антирекорды. Напомню, что в понедельник бременцы крупно уступили «Байеру». Таким образом, безвыигрышная серия «Вердера» составляет уже 10 матчей. Но это не единственная неприятная серия команды Кофельдта: она в 7-й раз подряд проиграла дома и в 18-й раз подряд пропустила на «Везерштадионе».

Весь сезон «Вердер» отвратительно играет в защите, и с каждым туром проблемы команды только усугубляются. Вынужденная пауза бременцам тоже не помогла.

В предстоящей встрече «Фрайбург» — очевидный фаворит. Организованная команда Штрайха дома будет играть на победу. У «Вердера» самая слабая защита в Бундеслиге. Хозяева должны этим воспользоваться. Мой прогноз — 1Х и тотал голов в матче больше (2,5)», — сказал Керимов.

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