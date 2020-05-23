«Падерборн» — «Хоффенхайм»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Германии 23 мая

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Бундеслиги «Падерборн» — «Хоффенхайм».



Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.13.



«Первой из топ-5 лиг вернулась немецкая Бундеслига. Здесь в рамках 27-го тура между собой за победу поспорят “Падерборн” и “Хоффенхайм”.



“Падерборн” в первом туре после длительного перерыва играл с относительным соседом по турнирной таблице и борьбе за выживание “Фортуной” из Дюссельдорфа. Довольно редко в Бундеслиге матчи заканчиваются нулями, но в том поединке так и произошло. “Падерборн” продолжает прозябать на дне и замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.



“Хоффенхайму” выпал в прошлом туре соперник посолиднее. В поединке с берлинской “Гертой” этот коллектив довольно долго сопротивлялся, но во втором тайме соперник открыл счёт. “Хоффенхайм” почти сразу побежал отыгрываться большими силами, за что и поплатился. В итоге “Хоффенхайм” уступил “Герте” с крупным счётом 0:3.



Тем не менее, мне кажется, что фаворитом этого противостояния стоит считать именно “Хоффенхайм”. У команды неплохой атакующий потенциал, и в таблице она идёт выше. К тому же в матче первого круга “Падерборн” крупно уступил (0:3). Исходя из этого, выбираю довольно простой вариант — победа “Хоффенхайма”.



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