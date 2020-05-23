«Вольфсбург» — «Боруссия Д»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия Д».



Ставка: победа «Боруссии Д» за 1.80.



«Дортмунд продолжает погоню за «Баварией». Через неделю их ждёт очное противостояние на «Сигнал Идуна Парк», но и сейчас непростой соперник. «Вольфсбург» давно никому не проигрывает: до пандемии была неплохая серия, а после перерыва удалось обыграть «Аугсбург» на выезде (2:1) с голом Гинчека в компенсированное время. Беспроигрышная серия «Вольфсбурга» достигла семи матчей.



Но в то же время «Вольфсбург» — это постоянный клиент для Дортмунда в последнее время. Аж в 2016 году в последний раз «Вольфсбург» забивал Дортмунду. За всё время, прошедшее с того момента, «Вольфсбург» всего раз взял очки в противостоянии с «Боруссией». Была ничья в Дортмунде — 0:0. Последняя победа датирована 2015-м годом. В общем, «Вольфсбург» — один из самых удобных соперников для «Боруссии».



Понятно, что у Дортмунда есть проблемы, есть потери. Марко Ройс выбыл до конца сезона, не сыграют Витсель и Эмре Джан. Но своих потерь хватает и у «Вольфсбурга». Не будет играть, судя по всему, Гилявоги, Начо Камачо.



На мой взгляд, Дортмунд просто посильнее. Хочется, чтобы интрига подольше сохранялась в чемпионате Германии. А «Боруссия» показала неплохую форму, неплохой футбол в матче с «Шальке» сразу после рестарта. Здесь попробую рискнуть и дать прогноз на чистую победу дортмундской «Боруссии». Коэффициент — 1.8».



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