«Ислочь» — «Энергетик БГУ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ислочь» — «Энергетик БГУ» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: ничья за 3.34.



«Всего три очка между командами в турнирной таблице. «Ислочь» на данный момент 6-я, «Энергетик» идёт 3-м. Но что отличает эти команды в нынешнем сезоне по сравнению с остальными: ни разу за 9 туров ни те, ни другие не сыграли вничью. Есть и ещё одна такая команда — минское «Динамо». Но рано или поздно кто-то из них вничью сыграет. Мне кажется, к 10-му туру пора бы уже с кем-то расписать ничейный результат.



В истории противостояния «Ислочи» и «Энергетика» не так много матчей. Три игры между ними позади, всякий раз была сильнее «Ислочь». Можно сыграть «Ислочь» с форой (0) за 1,8, что само по себе неплохо. Чистая победа «Ислочи» за 2,44. Вкусный коэффициент, но уверенности стопроцентной нет, особенно учитывая, что «Энергетик» трижды подряд выиграл перед этой встречей.



Учитывая, что команды ещё ни разу не играли вничью, рискну поставить на этот исход за 3,34. Учитывая, что девять матчей подряд и те, и другие обходились без ничьих, почему бы здесь нам не похулиганить и не рискнуть?».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.