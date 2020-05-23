«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Александра Неценко на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».
Ставка: «Боруссия» М не проиграет и обе забьют за 2.11.
«Очевидно, что «фармацевты» не откажутся от своего фирменного футбола, Тем более что у них второе владение в чемпионате вслед за мюнхенской «Баварией». В такой ситуации «Боруссию» устраивает даже стратегическая ничья. После матча с «Байером» у команды Марка Розе более приемлемый календарь.
К тому же не забываем, что в первом круге чемпионата «Боруссия» в понятном стиле одержала победу. К концу первого тайма счёт был 2:1 в пользу «Боруссии», причём команда здорово ловила на контратаках «Байер». Во втором тайме она просто закрылась и добыла необходимый результат.
Что касается прошлого тура, то «Боруссия» очень здорово жалила «Айнтрахт» в вертикальных атаках с ходу и добыла для себя нужный результат. «Байер» играл против очень слабого «Вердера» без номинального нападающего. На острие играл Хаверц. В запасе находились Беллараби, Алларио, Бэйли. Очень длинная скамейка запасных у «Байера», что делает его шансы на приемлемый результат вполне обоснованными.
Я бы не стал закладываться на сверхрезультативный футбол. У букмекеров тотал больше 2.5 мяча идёт за копейки, а вот тотал больше 3.5 мяча в последних 6 матчах между «Боруссией» и «Байером» пробивался лишь однажды. Мало того, в четырёх случаях не забивалось больше двух голов. Поэтому я бы не стал играть на голы в этом матче.
Очень важно отметить, что «Боруссия» хорошо играет дома. В последних 11 матчах всего одно поражение, а также 9 побед. Но «Байер» тоже не промах — одно поражение в последних 6 выездных матчах при 4 победах. Я думаю, что голы будут с обеих сторон. Потому что и «Айнтрахт», и «Вердер» имели шансы забить, больше, чем удалось. Тем не менее я считаю, что «Боруссия» не проиграет. Прагматизм возьмёт своё.
То есть берём комбинированную ставку — Гладбах не проиграет и обе забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 мая 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 22 мая 2020
-
21:39
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 21 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:20
-
13:00