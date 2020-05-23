«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Александра Неценко на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».



Ставка: «Боруссия» М не проиграет и обе забьют за 2.11.



«Очевидно, что «фармацевты» не откажутся от своего фирменного футбола, Тем более что у них второе владение в чемпионате вслед за мюнхенской «Баварией». В такой ситуации «Боруссию» устраивает даже стратегическая ничья. После матча с «Байером» у команды Марка Розе более приемлемый календарь.



К тому же не забываем, что в первом круге чемпионата «Боруссия» в понятном стиле одержала победу. К концу первого тайма счёт был 2:1 в пользу «Боруссии», причём команда здорово ловила на контратаках «Байер». Во втором тайме она просто закрылась и добыла необходимый результат.



Что касается прошлого тура, то «Боруссия» очень здорово жалила «Айнтрахт» в вертикальных атаках с ходу и добыла для себя нужный результат. «Байер» играл против очень слабого «Вердера» без номинального нападающего. На острие играл Хаверц. В запасе находились Беллараби, Алларио, Бэйли. Очень длинная скамейка запасных у «Байера», что делает его шансы на приемлемый результат вполне обоснованными.



Я бы не стал закладываться на сверхрезультативный футбол. У букмекеров тотал больше 2.5 мяча идёт за копейки, а вот тотал больше 3.5 мяча в последних 6 матчах между «Боруссией» и «Байером» пробивался лишь однажды. Мало того, в четырёх случаях не забивалось больше двух голов. Поэтому я бы не стал играть на голы в этом матче.



Очень важно отметить, что «Боруссия» хорошо играет дома. В последних 11 матчах всего одно поражение, а также 9 побед. Но «Байер» тоже не промах — одно поражение в последних 6 выездных матчах при 4 победах. Я думаю, что голы будут с обеих сторон. Потому что и «Айнтрахт», и «Вердер» имели шансы забить, больше, чем удалось. Тем не менее я считаю, что «Боруссия» не проиграет. Прагматизм возьмёт своё.



То есть берём комбинированную ставку — Гладбах не проиграет и обе забьют».



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«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.