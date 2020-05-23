Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 голов за 1.64.

«Обе команды идут в лидирующей группе в турнирной таблице. Хозяева замыкают тройку, а гости расположились на пятой позиции. Между соперниками всего два очка. Мне кажется, что в данной встрече нет явного фаворита. Даже букмекерские котировки подтверждают этот факт. Просто нельзя сказать, что одна из команд намного сильнее другой.

“Байер” в прошлом туре без труда одолел бременский “Вердер” со счётом 4:1. К тому же прекрасную форму показал лидер леверкузенцев Кай Хаверц, оформивший дубль. “Боруссия” устроила настоящий штурм ворот “Айнтрахта” в прошлой встрече и забила дважды уже за первые семь минут. Клуб из Мёнхенгладбаха мог забить и ещё, но всё равно уверенно победил со счётом 3:1.

Как мы видим, обе команды довольно результативно выступили в прошлом туре. Более того, они ещё и пропустили. Думаю, что и в очном противостоянии вполне логично ожидать много забитых голов с обеих сторон. Оба соперника предпочитают играть в атакующей манере. Именно поэтому мне нравится вариант комбинированной ставки — обе забьют + тотал больше 2.5 гола».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги
Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020