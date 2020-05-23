«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 голов за 1.64.



«Обе команды идут в лидирующей группе в турнирной таблице. Хозяева замыкают тройку, а гости расположились на пятой позиции. Между соперниками всего два очка. Мне кажется, что в данной встрече нет явного фаворита. Даже букмекерские котировки подтверждают этот факт. Просто нельзя сказать, что одна из команд намного сильнее другой.



“Байер” в прошлом туре без труда одолел бременский “Вердер” со счётом 4:1. К тому же прекрасную форму показал лидер леверкузенцев Кай Хаверц, оформивший дубль. “Боруссия” устроила настоящий штурм ворот “Айнтрахта” в прошлой встрече и забила дважды уже за первые семь минут. Клуб из Мёнхенгладбаха мог забить и ещё, но всё равно уверенно победил со счётом 3:1.



Как мы видим, обе команды довольно результативно выступили в прошлом туре. Более того, они ещё и пропустили. Думаю, что и в очном противостоянии вполне логично ожидать много забитых голов с обеих сторон. Оба соперника предпочитают играть в атакующей манере. Именно поэтому мне нравится вариант комбинированной ставки — обе забьют + тотал больше 2.5 гола».



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«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.