«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Бундеслиги

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия Д».



Ставка: победа «Боруссии Д» за 1.80.



«Обе команды довольно удачно стартовали в чемпионате в прошлом туре как раз после вынужденного перерыва. “Боруссия” в рурском дерби буквально сожрала принципиального соперника из “Шальке” и добилась разгромной победы со счётом 4:0. “Вольфсбург” же на последних минутах сумел забить “Аугсбургу” и вырвать важную победу — 2:1. Кстати, “Вольфсбург” в Бундеслиге не проигрывает уже семь матчей подряд. Однако как одолеть “волков” в Лиге Европы, показал донецкий “Шахтёр”.



У Дортмунда очень хорошая атака, которая на кураже способна забить очень много, как это и было в прошлом туре. Однако я бы не рискнул ставить на тоталы. Дело в том, что уже через три дня после поединка с “Вольфсбургом” у “Боруссии” важнейший матч с мюнхенской “Баварией”. Поэтому Люсьен Фавр может воспользоваться ротацией, а команда может постараться сыграть в энергосберегающем режиме.



Именно поэтому логичнее выбрать просто победу гостей. Дело в том, что в последний раз “Вольфсбург” победил “Боруссию” аж в 2015 году в финале Кубка Германии. С тех пор команды один раз разошлись миром и аж восемь раз победили дортмундцы. Поэтому всем советую вполне простую и логичную ставку. Мой прогноз: победа дортмундской “Боруссии”.



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