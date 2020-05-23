«Слуцк» — «Рух»: прогноз Игоря Гамулы на матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Слуцк» — «Рух» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.



Ставка: победа «Слуцка» за 2.40.



“Рух” ещё в прошлом сезоне выступал в первой лиге, но заработал возможность повышения в классе. Пока в элитном дивизионе белорусского футбола получается совсем не плохо. Брестская команда расположилась на экваторе турнирной таблице. В прошлом туре “Рух” немного подвёл мой на него прогноз и разошёлся нулевой ничьей с аутсайдерами из “Смолевичей”.



“Слуцк” стал одним из главных открытий Высшей лиги на старте сезона. Команда показывает весёлый и атакующий футбол и даже определённый отрезок времени лидировала в промежуточной турнирной таблице. Однако затем последовали два подряд поражения от “Энергетика” (1:2) и БАТЭ (0:3). Поэтому сейчас хозяевам поля просто необходима победа.



По ходу текущего сезона “Слуцк” смотрится намного предпочтительнее. Я верю, что неудачи в двух последних матчах смогут подстегнуть хозяев поля на то, чтобы реабилитироваться в поединке с “Рухом”. Исходя из этого, ставлю на победу “Слуцка”.



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