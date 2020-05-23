«Ислочь» — «Энергетик БГУ»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Беларуси 23 мая

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Ислочь» — «Энергетик БГУ» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: победа “Энергетика” с форой (0) за 2.10.



«За “Ислочь” будет фактор домашнего поля, но сразу отметим, что эта команда не слишком хорошо поддаётся логике и играет не самым стабильным образом. Хотя определённая закономерность в её действиях всё-таки прослеживается. В последних четырёх турах футболисты “Ислочи” неизменно чередуют победы с поражениями. Они идут по графику победа — поражение.



“Энергетик”, наоборот, в последних турах набрал весьма приличный ход. Этот коллектив победил в трёх последних матчах подряд, одолев аутсайдеров из “Смолевичей”, крепкий “Слуцк” и действующих чемпионов из брестского “Динамо”. Кстати, в турнирной таблице “Энергетик” замыкает тройку и на три позиции опережает “Ислочь”.



Мне кажется, что нестабильной “Ислочи” будет крайне сложно остановить набравший потрясающую форму “Энергетик” даже на своём поле. Мне нравится игра гостей в последнее время. Именно поэтому советую остановить внимание на варианте — победа “Энергетика” с форой (0). Подстраховка ещё никому не мешала!».



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