«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вердер».

Ставка: «Вердер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.48.

«Вроде бы шансы «Фрайбурга» смотрятся солиднее, тем более на своём поле. Вот только статистика очных встреч резко против. В семи предыдущих поединках подопечные Кристиана Штрайха добыли всего одну победу (1:0), да и там единственный гол состоялся с пенальти. Подобные цифры напрягают.



Второй момент — «Вердер» на удивление неплох на выезде: 13 очков из 18 он набрал именно в гостях. Кроме того, «Фрайбург» изумительно действует вторым номером, а вот вести игру у него получается хуже. Но находящийся на гране пропасти противник вряд ли станет рисковать и раскрываться, так что мяч придётся забрать.



Ситуация у бременцев близка к катастрофической, каждое поражение грозит оказаться роковым. Ожидаем, что они будут биться за каждый мяч и сумеют отнять очки у фаворита. Любители рискованных ставок могут проверить ничью за 3.80, а нам больше нравится «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.48».